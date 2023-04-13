Издание The Washington Post выпустило статью, где рассказало о предполагаемом виновнике утечки секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Им оказался «любитель оружия», который делился данными в закрытом Discord канале, созданном в 2020 году для друзей.
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Некий OG регулярно публиковал в Discord канале секретные документы. Изначально он просто дублировал информацию из них, переводя «разведывательный язык», но когда одному стало это делать слишком скучно - просто слил информацию. Он писал, что документы находились на военных базах с режимом запрета электронных устройств и носителей, но ему всё же удавалось их запечатлеть, так как это было место его работы.
Тематикой канала являлось оружие, военное снаряжение и вероисповедание. Всего в канале было 200 человек, но в тот чат, куда выкладывал документы OG, состояло только 25 участников. Они были с разных частей света, но интерес к утечке проявляли преимущественно жители постсоветского пространства - из Украины и России.
Источник издания в виде одного из участников закрытого канала, где выкладывались секретные документы, отмечает, что OG сам по себе не мог быть информатором и не имел вражды к штатам, не действовал в интересах какого-либо государства.