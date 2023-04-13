Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство хотело бы производить на своей территории снаряды для американских танков M1 Abrams, содержащие в сердечниках обеднённый уран. По его словам, польское правительство старается организовать этот процесс.
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Матеуш Моравецкий добавил, что он обсуждал текущий вопрос с американским военным руководством, чтобы добиться размещения в своей стране заводов по обслуживанию американских танков M1 Abrams.
Стоит отметить, что Польша проводит массовую модернизацию вооружения, отсылая советскую технику в Украину и заказывая себе западную. Так, например, в июне полякам придут 14 танков M1 Abrams, а в общей сложности они заказали порядка 250 американских танков. Скорее всего, польское правительство хочет иметь возможность обслуживать танки у себя «под рукой»
Ранее была информация, что поставленные Украине танки Challenger 2 будут идти в комплекте как раз таки с такими боеприпасами. Это вызвало негодование со стороны российских властей, которые расценивают подобное за применение «грязной бомбы»