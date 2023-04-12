Индийское издание The Economic Times пишет, что вскоре Пакистан отправит по морю 230 контейнеров с неизвестным содержимым, которое предусмотрено для усиления оборонительных способностей Украины. Отправка будет проходить через судна MV Bokram и MV Kherson. Издание считает, что эта поставка углубит украинско-пакистанские отношения в сфере обороны.
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Перевозить вооружение будут по-прежней схеме - через европейские порты, в основном польские и немецкие. Корабли будут курсировать под американским или европейским флагом, чтобы отвести подозрения. Стоит уточнить, что пакистанские власти отрицают военные поставки в Украину.
Впрочем, это не первый случай, когда Пакистан отправляет оружие в Украину. Ещё в конце декабря 2022 года была информация о скрытом сотрудничестве между Исламабадом и Киевом, в ходе которого пакистанские власти продают своё вооружение украинцам, чтобы бороться с экономическим кризисом. Поставки затрагивают разнообразный спектр оружия: советские танки, миномёты, ракетные установки и боеприпасы. В середине февраля была речь об отправке более 10 тысяч 122-мм снарядов для РСЗО «Град», использование которых позже подтверждено снимками украинских военных.
Несмотря на принятые решения в пользу Украины, Пакистан продолжает сотрудничать с Россией, пользуясь скидками на российский газ и заключая новые договора об импорте нефти.