Пакистан с начала военного конфликта хоть и не присоединился к блоку союзников Украины, но всячески оказывает поддержку, продавая стране имеющуюся советскую военную технику. Правда, делается это в первую очередь для извлечения финансовой выгоды. Не так давно была речь о возможных поставках 44 советских танков Т-80УД в обмен на западную помощь.
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Несмотря на это, Пакистану ничего не мешает вести рыночные отношения с Россией. Государственный министр нефти Мусадик Малик сообщил, что Пакистан получит от России первую «пробную» поставку нефти уже в апреле. Учитывая сокращение закупок российской нефти на европейских рынках, России приходится искать кому сбывать своё сырье.
До этого момента Пакистан закупал нефть у Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов. Новый режим обвиняет прошлый в том, что он завёл страну в экономический кризис, в том числе из-за невыгодных государственных контрактов по поставке нефти.
Также Пакистан возобновил обсуждение строительства «пакистанского потока» - проекта, который был запланирован в 2015 году и только к 2021 зашёл разговор о его реализации. В случае успешного строительства газопровода, Россия откроется новый поток газовых поставок: «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия»