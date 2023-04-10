Президент Франции Эманнюэль Макрон заявил, что страны-участники Европейского союза должны уменьшить свою зависимость от Соединённых Штатов Америки, ограничив себя от возможной конфронтации штатов и Китая из-за Тайваня. Ранее в конгрессе Соединённых Штатов Америки говорили, что американцы ввяжутся войну, если Китай нападёт на Тайвань.
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К такому выводу французский президент пришёл после встречи китайским лидером Си Цзиньпинем. Макрон заговорил о стратегической автономии Европы, построению которой мешают потенциальные кризисы, возникающие из-за штатов. Он отмечает, что если всё-таки между двумя сверхдержавами возникнет конфликт, то европейцы, не имеющие своей твёрдой позицией, просто примкнут к одной из сторон. Предполагается, что теория стратегической автономии, о которой вечно рассказывает Макрон, предусматривает главенство Францией над европейскими странами.
Несколько дней назад издание Reuters опубликовало статью, где говорилось, что Китай пытается получить поддержку Франции для ведения борьбы с Соединёнными Штатами Америки. Китайское государство рассчитывает на экономическое сотрудничество с Европой.