Не так давно в Китай отправилась европейская дипломатическая миссия, в которой принял участие Президент Франции Эманнюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Правда, европейский чиновник не заслужила особого внимания со стороны китайских властей и не была приглашена на ряд мероприятий, где будет Макрон.
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Издание Reuters сообщает, что изначальная цель визита французского президента в Китай не оправдала себя. Эмманюэль Макрон не смог повлиять на позицию китайского лидера касаемо Украины, однако вызвал интерес у Си Цзиньпиня.
Журналисты издания указывают на то, что китайские власти относятся дружественно к французской делегации, чтобы расположить доверие Макрона и заручиться его поддержкой для борьбы с западом, конкретно с Соединёнными Штатами Америки, воспрепятствовав тесной ассоциации штатов с Европейским союзом. Так считает и аналитик Rhodium Group Ной Баркин, называющий Францию главным союзником Китая в Европе.
На текущий момент из известных событий, на которые повлияла встреча французского и китайского лидера, лишь укрепление экономических отношений. Одна из таких - создание новой производственной линии заводе Airbus у Тяньцзини.