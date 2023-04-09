Глава комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса Соединённых Штатов Америки Майкл Маккол, член Республиканской партии, заявил о готовности штатов вступить в конфронтацию с Китаем, если он попытается захватить Тайвань.
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Он уточнил, что военное вмешательство - это крайняя мера, однако если Китай всё-таки решит вторгнуться в Тайвань, то штаты поставят такой вопрос перед конгрессом и американским народом. В качестве превентивных мер Майкл Маккол обозначил необходимость переговоров с Южной Кореей, Японией и Филиппинами, чтобы не допустить ещё один военный конфликт в мире.
Политик успокоил тайванцев, которые вспоминают боевые действий на украинских территориях, в которых Украина единолично участвует, хоть и с военной поддержкой НАТО. По его словам, ситуация с Тайванем абсолютная другая, ведь страна не имеет боевого опыта, соответственно, может рассчитывать на поддержку штатов.
Американский конгрессмен приезжал на остров со всеми коллегами, чтобы обеспечить так называемое «сдерживание Китая». Он упоминал и планы Пекина совершить высадку в Тайвань уже в 2027 году, которые стали известны Центральному разведывательному управлению Соединённых Штатов Америки.