Об этом заявил глава комитета иностранных дел нижней палаты американского парламента.

Глава комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса Соединённых Штатов Америки Майкл Маккол, член Республиканской партии, заявил о готовности штатов вступить в конфронтацию с Китаем, если он попытается захватить Тайвань.

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Он уточнил, что военное вмешательство - это крайняя мера, однако если Китай всё-таки решит вторгнуться в Тайвань, то штаты поставят такой вопрос перед конгрессом и американским народом. В качестве превентивных мер Майкл Маккол обозначил необходимость переговоров с Южной Кореей, Японией и Филиппинами, чтобы не допустить ещё один военный конфликт в мире.

Политик успокоил тайванцев, которые вспоминают боевые действий на украинских территориях, в которых Украина единолично участвует, хоть и с военной поддержкой НАТО. По его словам, ситуация с Тайванем абсолютная другая, ведь страна не имеет боевого опыта, соответственно, может рассчитывать на поддержку штатов.

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Американский конгрессмен приезжал на остров со всеми коллегами, чтобы обеспечить так называемое «сдерживание Китая». Он упоминал и планы Пекина совершить высадку в Тайвань уже в 2027 году, которые стали известны Центральному разведывательному управлению Соединённых Штатов Америки.