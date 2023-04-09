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В Иране устанавливают «умные видеокамеры» для выявления женщин без хиджабов
Им будут присылать предупреждения о последствиях такого проступка.
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Министерство внутренних дел Ирана работает над установкой «умных видеокамер», которые будут отслеживать носят ли женщины хиджабы и делают ли они это правильно. Такие меры объясняются предотвращением напряжённости и конфликтов между гражданами, а также устранением сопротивления по отношению к закону о ношении хиджаба.

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С помощью камер будут фиксироваться женщины, которых после идентифицируют и предупредят о последствиях их проступка. До этого подобным занималась полиция «Гашт-э Эршад», она же полиция нравов, которая была ликвидирована из-за нижеописанного инцидента.

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В 2022 году в Иране разгорелись массовые протесты на фоне гибели 22-летней курдянки Махсы Амини. Женщина была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Её конвоировали в полицейское отделение для проведения воспитательных работ, однако по чистой случайности в тот момент у неё случился инсульт. По крайней мере, это официальная версия. Свидетели же сообщают, что женщину избивали, из-за чего были вынуждены госпитализировать, но к тому времени она умерла.

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#иран
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