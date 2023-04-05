Но начнётся относительно скоро.

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Издание CNN опубликовало новость, где, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки, сообщили, что обучение украинских военнослужащих по эксплуатации M1 Abrams ещё даже не началось. Однако начнётся оно «относительно скоро»

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Во время одного из брифингов в Пентагоне он заявил, что штаты по-прежнему работают над закупкой необходимого оборудования, чтобы приступить к обучению украинских танкистов. Стоит отметить, что американцы с согласия украинцев решили поставить им старые модификации M1 Abrams, так как ждать новые пришлось бы дольше. Помимо этого поставленные танки лишат знаменитой «урановой брони», которая, кстати, при попадании снаряда разбрасывает частицы урана на дистанцию до 76 метров.

Даже при новом раскладе ожидать американские танки украинской армии придётся ближе к осени. Изначально речь была о конце года, однако это был лишь минимальный срок. В любом случае, американский танк уступает условного немецкого Leopard 2 из-за условий на украинских территориях.

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По словам источника издания, Соединённые Штаты Америки подготовили в своей стране уже более 7 тысяч украинских военнослужащих.