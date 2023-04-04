На вооружение ВВС Украины порядка пяти бригад этих самолётов.

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Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинская армия имеет пять бригад истребителей типа Су-27 и МиГ-29, общая численность которых достигает порядка 200 летательных аппаратов.

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Офицер подметил, что имеющаяся украинская авиация устарела как морально, так и физически. Речь идёт и про поставленную союзниками технику. Несмотря на это, он видит в таких поставках знак, что союзные государства готовы поставлять авиацию, соответственно, когда-то поставят и западные истребители.

Касаемо полезности военных поставок авиации от Польши и Словакии, Игнат не считает, что переданные самолёты смогут сыграть ключевую роль в наступательных операциях и как-то им поспособствовать, однако выполнять поточные задания Военно-воздушных сил Украины способны.

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Известно, что Польша планирует отдать свои советские истребители Украине, заменив их на американские истребители. К 2025 году страна ожидает поставку F-22 и F-35 от Соединённых Штатов Америки, которая стала возможна благодаря отправке своей техники украинцам.