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Бывший украинский президент замешан в многомилионной контрабанде сигарет - украинские СМИ
Соответствующее расследование провели украинские журналисты.
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Украинская телепрограмма «Деньги», занимающаяся негосударственными расследованиями финансовых махинаций, коррупционных явлений и других выходок местных чиновников, опубликовало расследование, где рассказала о возможном причастии бывшего Президента Украины Петра Порошенко, его кондитерской компании «Roshen» к незаконной контрабанде сигарет.

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Наводку на ситуацию дали румынские пограничники, которые обнаружили грузовик с украинскими номерами ВХ5519СМ, перевозящий вместе с партиями конфет табачные изделия. Во время проверки их смутило, что транспорт двигался в сторону города Сибиу, когда официальным пунктом назначения являлся Бухарест. Под коробками кондитерских изделий нашли контрабанду из 3,8 миллионов сигарет Compliment Blue, 10 тысяч сигарет Kent, 10 тысяч сигарет Kent Crystal и 10 тысяч сигарет Ashima. Вся табачная продукция была без акцизных марок, что оценили как минимум в 1 миллион евро ущерба.

В период с 2022 по 2023 год автомобиль с вышеупомянутым государственным номером совершил 16 рейсов. Общее количество перевозок только в Румынию составило 300 грузовиков. Если каждый из них содержал в себе помимо конфет сигареты, то можно сделать вывод, что на этом заработали десяток миллионов долларов.

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Стоит отметить, что контрабанда может быть организованной и действительно происходит с ведома руководства компании, а может являться единичным случаем или способом дополнительного заработка для перевозчиков.

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#украина #порошенко
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