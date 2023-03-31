Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому изданию сообщил, что Европейский союз близок к тому, чтобы поднять вопрос стоит ли странам-участникам союза отправлять миротворческие силы на украинские территории, или всё-таки лучше этого не делать. Он видит, что мир близиться к той границе, которая ранее казалась не переступаемой.
реклама
Венгерский политик приводит в пример ситуацию, когда в прошлом перед западными странами стоял вопрос нужно ли отправлять в Украину летальное оружие. Раньше украинские союзники размышляли нужно ли отправлять танки, сейчас же есть мысли по поводу самолётов, боеприпасов с компонентами обеднённого урана - так недалеко и до миротворцев.
С момента 24 февраля 2022 года позиция венгерского правительство по отношению к военному конфликту достаточно твёрдая. Венгрия не желает видеть эскалацию, выступает за его мирное урегулирование любым возможным способом, а также осуждает антироссийские санкции.
Несмотря на это, не так давно Президент Венгрии Каталин Новак призвала Россию вывести свою армию с украинских территорий, иначе ни о каком мирном диалоге речи идти не может.