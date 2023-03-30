Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет более сдержанную позицию.

Президент Венгрии Каталин Новак во время своей встречи с Президентом Турции Раджепом Эрдоганом заявила, что поддерживает мирное урегулирование военного конфликта на территории Украины, который не предусматривает фактическую победу России. Она добавила, что перед этим российская сторона должна вывести свои войска с украинских территорий.

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По её мнению, мирное урегулирование не должно дать России победу, при этом его целью станет справедливое и реалистичное завершение боевых действий. Венгерский президент подчёркивает, что для этого нужно избежать излишней эскалации конфликта, иначе напряжённость не даст этого сделать. Правда, даже в таком случае это вряд ли сможет изменить судьбу территорий, которые России признаёт своими.

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Стоит отметить, что позиция венгерского президента существенно отличается от мнения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ни разу не призывал Россию вывести войска, зато выражал своё беспокойство по вмешательству западных войск в боевые действия. В любом случае, для венгерского государства роль президента и премьер-министра играет роль при обоюдной поддержки.