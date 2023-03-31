Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
В США испытали управляемый подкалиберный артиллерийский снаряд 155-мм дальностью 110км
Такой снаряд должен уничтожать цель с первой попытки.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Британская компания оборонно-промышленного комплекса BAE Systems совместно с Министерством обороны Соединённых Штатов Америки провели испытания управляемого подкалиберного снаряда калибра 155-мм, который может поражать цели на дистанции свыше 110 километров. Стрельбы произошли в Нью-Мексико, полигон Уайт-Сэндз, где задействовали гаубицу XM907E2.

реклама

Испытание проходит в рамках программы Extended Range Cannon Artillery, предполагающей разработку к 2024-2025 самоходной гаубицы M1299, способной поражать цели артиллерийскими снарядами на дистанции как минимум в два раза превышающей результаты американской артиллерии M777.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Предполагается, что новый снаряд должен совмещать в себе точность и убойную силу. Одно попадание по цели - одна уничтоженная цель. При таком раскладе гаубица может максимально быстро менять местоположение, исключая возможность ответного удара. Если сравнивать с гаубицей M777 калибра 155-мм, активно используемой украинской армией, в некоторых случаях она не успевает отработать по цели, принудительно меняя дислокацию или рискуя попасть под ответный удар противника.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #bae systems #m1299
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бывший офицер разведки США рассказал о возможном поражении ВСУ, которое может случиться уже летом
Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
В США при столкновении вертолетов погибло девять военных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
96
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
10
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
3
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
4
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
5
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
10
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
94
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
17
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
+
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
9
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
40
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
3

Популярные статьи

10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
105
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
130
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
49
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
43
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
10
MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера
8
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1

Сейчас обсуждают

keolm
04:19
GeForce 256 сейчас имеет коллекционную ценность, за несколько тысяч рублей можно продать. 3Dfx карточки тоже от 3000 и выше сейчас стоят. А сколько их повыброшено было в своё время....
Возвращение блудного Radeon'a, или как видеокарты заполоняют мою квартиру
Saturianin
04:18
Купил 3080 ti, включил рт, увидел фпс, выключил. Людей которые серьёзно берут нвидию из-за лучей считаю...очень недалёкими людьми, скажем мягко, легко внушаемыми. ЗЫ Купил нвидию только из-за того чт...
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Алекс Жмышенко
04:14
4090 от них скорей всего были на бу чипах от 1050 ти
Nvidia начала бороться с поддельными видеокартами GeForce
32Влад32
04:13
В России геев нет??? Ты не видел? Очки одень. Да пусть себе живут. Только пусть парады устраивают у себя в квартире. Может Китай нам и конкурент, но уж лучше с ними иметь партнерские отношения, чем жд...
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
32Влад32
04:09
Иди в жопу. Не ради яхт идут на СВО. Ради того, чтобы нацистов извести.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
32Влад32
04:05
А почему бы нет? Я бы даже сказал, почему не сделали так раньше?
Россия договаривается с КНДР о военных поставках в обмен на еду - Белый дом
Rulon Oboev
03:56
Аку енный путриотизм: пользоваться западными технологиями и тут же их обсирать. Пидеть "НАТО кантоны" и кататься в Турцию. Говорить о не дадим своих территорий и лечь под Китай. Никто пилять не придёт...
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Nacvark
03:53
https://ru.wikipedia.org/wiki/Континент Некоторые делят континенты на части света, в том числе Америку на южную и северную, Евразию на Европу и Азию. Там же и гифка есть с разными вариациями.
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
Rulon Oboev
03:42
Реинкарнация гит тлера удалась - пут лер просрал всë и в итоге прое пали кварталу 95. Всё увидели мощь РА. Со складов РФии едут все консервы лохматых годов. хозяин из китая не помог и не поможет
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Vic Lev
03:33
По этой логике и Израиль, воюя с намного численно превосходящим врагом, был обречён... И кто неизменно побеждал в результате? Недурно бы подучить уроки истории.
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем