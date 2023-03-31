Такой снаряд должен уничтожать цель с первой попытки.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Британская компания оборонно-промышленного комплекса BAE Systems совместно с Министерством обороны Соединённых Штатов Америки провели испытания управляемого подкалиберного снаряда калибра 155-мм, который может поражать цели на дистанции свыше 110 километров. Стрельбы произошли в Нью-Мексико, полигон Уайт-Сэндз, где задействовали гаубицу XM907E2.

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Испытание проходит в рамках программы Extended Range Cannon Artillery, предполагающей разработку к 2024-2025 самоходной гаубицы M1299, способной поражать цели артиллерийскими снарядами на дистанции как минимум в два раза превышающей результаты американской артиллерии M777.

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Предполагается, что новый снаряд должен совмещать в себе точность и убойную силу. Одно попадание по цели - одна уничтоженная цель. При таком раскладе гаубица может максимально быстро менять местоположение, исключая возможность ответного удара. Если сравнивать с гаубицей M777 калибра 155-мм, активно используемой украинской армией, в некоторых случаях она не успевает отработать по цели, принудительно меняя дислокацию или рискуя попасть под ответный удар противника.