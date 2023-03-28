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Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
Слухи о их поставках Украине появились ещё в феврале.
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Летом 2022 года Соединённые Штаты Америки начали поставлять Украине РСЗО M142 HIMARS с боеприпасами GMLRS к ним, дальность которых достигает 80 километров. Украинское руководство хоть и было довольно таким шагом, но просило у штатов боеприпасы дальностью до 300 километров - ATACMS.

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По всей видимости, страны смогли найти компромисс и в начале 2023 года стало известно о поставках Украине ракет GLSDB, дальность которых достигает 150 километров. Тогда же появилась информация, что украинская армия начала применять новые ракеты по объектам Донецкой области.

Сегодня же Министерство обороны России отчиталось о перехвате 18 реактивных снарядов M142 HIMARS, а также одной ракеты GLSDB. Это говорит о том, что украинские военнослужащие действительно получили от штатов дальнобойные ракеты, правда, вряд ли в большом количестве, поэтому используют их осторожно.

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На текущий момент Соединённые Штаты Америки не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS, позволяющие наносить удары по российским территориям или крымскому полуострову благодаря своей большой дальности.

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#россия #украина #atacms #m142 himars #glsdb
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