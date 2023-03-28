Летом 2022 года Соединённые Штаты Америки начали поставлять Украине РСЗО M142 HIMARS с боеприпасами GMLRS к ним, дальность которых достигает 80 километров. Украинское руководство хоть и было довольно таким шагом, но просило у штатов боеприпасы дальностью до 300 километров - ATACMS.
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По всей видимости, страны смогли найти компромисс и в начале 2023 года стало известно о поставках Украине ракет GLSDB, дальность которых достигает 150 километров. Тогда же появилась информация, что украинская армия начала применять новые ракеты по объектам Донецкой области.
Сегодня же Министерство обороны России отчиталось о перехвате 18 реактивных снарядов M142 HIMARS, а также одной ракеты GLSDB. Это говорит о том, что украинские военнослужащие действительно получили от штатов дальнобойные ракеты, правда, вряд ли в большом количестве, поэтому используют их осторожно.
На текущий момент Соединённые Штаты Америки не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS, позволяющие наносить удары по российским территориям или крымскому полуострову благодаря своей большой дальности.