Он также предвещает в таком случае «урок для всей планеты»

Буквально вчера Государственный министр обороны Великобритании Аннабель Голди подтвердила, что в рамках поставок Украине британских танков Challenger 2, страна получит боеприпасы с частицами обеднёного урана, которые используются для большей разрушаемости, соответственно, эффективности поражения позиций противника. На фоне этого события российский официальные лица начали предупреждать о применении настоящего ядерное оружия, если поставки всё же произойдут.

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Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что при таком исходе он предполагает ядерное вооружение его страны с помощью России. Он также упомянул, что если эти боеприпасы взорвутся на российских позициях, то: «ответ будет страшным для всей планеты уроком»

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Стоит отметить, что применение снарядов с обеднённым ураном для стран запад состоявшаяся практика. Особенно этому уделяют внимание Соединённые Штаты Америки, которые отрицают фактическую опасность обеднённого урана для экологии и людей, опираясь на результаты своих исследований. Известно, что попадание в лёгкие пыли обеднённого урана может быть опасно для здоровья.