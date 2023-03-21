В России это назвали угрозой применения «грязных бомб»

На официальном сайте парламента Великобритании Государственный министр обороны Великобритании Аннабель Голди ответила на обращение насчёт того, имеются ли боеприпасы с обеднённым ураном в текущих военных поставках Украине.

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По словам британского министра, вместе с отправленными британскими танками Challenger 2, Великобритания планирует поставлять Украине бронебойные снаряды на основе обеднённого урана. Такая комбинация позволяет добиться большей разрушаемости, соответственно, эффективности в поражении целей противника.

Подобный вопрос уже задавался Соединёнными Штатам Америки в январе, но представитель Белого дома Джон Кирби не ответил на него. Известно, что обещанные Украине танки M1 Abrams не будут иметь «секретную защиту», которая предполагает броню с частицами обеднённого урана.

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Представитель России в ОБСЕ Константин Гаврилов заявил, что если Украине будут поставляться боеприпасы, содержащие в себе обеднённый уран, Москва расценит это за применение «грязных ядерных бомб», что грозит за собой «все вытекающие из этого последствия»