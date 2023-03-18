Россия не признаёт компетенцию Международного уголовного суда.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Буквально вчера Международный уголовный суд принял решение, по которому был выдан ордер на арест российского президента Владимира Путина. Представители Министерства иностранных дел России и Кремля уже прокомментировали ситуацию, напомнив, что Москва не признаёт компетенцию Гаагского суда. Несмотря на это, подобная мера ограничивает официальные встречи Путина с чиновниками европейских стран, признавших Международный уголовный суд.

реклама

Издание The New York Times, ссылаясь на слова бывшего посла Соединённых Штатов Америки по особым поручениям и военным преступлениям, рассказало о невозможности снятия санкций с России без выдачи Путина Гаагскому суду. Бывший американский дипломат также отметил, что если Путин будет путешествовать по миру, то риск его ареста всегда будет оставаться.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки не признают решения Международного уголовного суда, американский президент Джо Байден поддержал выданный Гаагой ордер. Он сказал, что это обоснованно, но есть загвоздка: мы сами не признаём ордер на международном уровне.