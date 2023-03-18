Буквально вчера Международный уголовный суд принял решение, по которому был выдан ордер на арест российского президента Владимира Путина. Представители Министерства иностранных дел России и Кремля уже прокомментировали ситуацию, напомнив, что Москва не признаёт компетенцию Гаагского суда. Несмотря на это, подобная мера ограничивает официальные встречи Путина с чиновниками европейских стран, признавших Международный уголовный суд.
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Издание The New York Times, ссылаясь на слова бывшего посла Соединённых Штатов Америки по особым поручениям и военным преступлениям, рассказало о невозможности снятия санкций с России без выдачи Путина Гаагскому суду. Бывший американский дипломат также отметил, что если Путин будет путешествовать по миру, то риск его ареста всегда будет оставаться.
Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки не признают решения Международного уголовного суда, американский президент Джо Байден поддержал выданный Гаагой ордер. Он сказал, что это обоснованно, но есть загвоздка: мы сами не признаём ордер на международном уровне.