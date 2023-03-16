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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Некоторое время назад российское сообщество VKонтакте на тематику S.T.A.L.K.E.R. сделало заявление, что если разработчики не пересмотрят свою политику отношения к россиянам, белорусам и не выполнят ряд других их требований, то они сольют имеющуюся у них информацию об игре.

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Как следовало ожидать, никаких действий от GSC Game World навстречу сообществу предпринято не было и они начали сливать концепт-арты, сюжетную информацию, модели, прочее. Стоит отметить, что такой «хайп» помог сообществу нарастить аудиторию.

Среди украинцев ситуация наоборот вызвала повышенную симпатию к разработчикам, так как они не повелись на шантаж со стороны сообщества. Один из пользователей призвал украинское сообщество предзаказывать игру, чтобы сделать ответ россиянам на слитую информацию.

Казалось бы пустые слова, но украинцы действительно начали чаще предзаказывать S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Некоторые пользователи пишут, что хотя их не интересует тематика S.T.A.L.K.E.R., но чтобы поддержать украинский геймдев, они всё-таки оформят предзаказ.

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Из ситуации можно сделать вывод, что выгодна она обеим сторонам: российскому VK-сообществу удалось нарастить количество подписчиков, студии GSC Game World количество предзаказов игры.