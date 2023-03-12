Фанат серии игр S.T.A.L.K.E.R. под никнеймом Nick Frost, управляющий группой VK «Вестник того самого сталкера», выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Он угрожает слить сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты и карту игры, если они не выполнят его требования. Часть скриншотов уже в сети.
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По его словам, в последнее время GSC Game World проводит нечестную политику по отношению к СНГ комьюнити и они, как «одно из авторитетных сталкер-сообществ», обязаны вмешаться. Nick Frost требует от разработчиков извиниться перед игрокам из России и Беларуси, разблокировать автора поста в официальном Discord S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Отдельно он подметил необходимость возвращения русской локализации. Администратор сталкерского сообщество считает, что разработчики не должны портить людям игру из-за политической ситуации.
Впрочем, если отбросить весь пафос выше, то Nick Frost назвал истинную причину своих действий, ответив на комментарий пользователя, спросившего оценят ли этот поступок разработчики со стороны русского комьюнити. Он сказал, что он не представитель русского комьюнити, а тот, кого не надо было банить в официальном Discord-e. Последней его каплей стал как раз таки бан, из-за чего он хочет показать GSC Game World, что «мы не дворовые, а элита»
Срок выполнения его требований он обозначил до 15 марта, в противном случае будет слита вся имеющаяся у него информация, что «убьёт игру ещё до релиза»