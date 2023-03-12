Он требует пересмотреть свою политику к игрокам из России и Беларуси.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Фанат серии игр S.T.A.L.K.E.R. под никнеймом Nick Frost, управляющий группой VK «Вестник того самого сталкера», выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Он угрожает слить сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты и карту игры, если они не выполнят его требования. Часть скриншотов уже в сети.

реклама

По его словам, в последнее время GSC Game World проводит нечестную политику по отношению к СНГ комьюнити и они, как «одно из авторитетных сталкер-сообществ», обязаны вмешаться. Nick Frost требует от разработчиков извиниться перед игрокам из России и Беларуси, разблокировать автора поста в официальном Discord S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Отдельно он подметил необходимость возвращения русской локализации. Администратор сталкерского сообщество считает, что разработчики не должны портить людям игру из-за политической ситуации.

Впрочем, если отбросить весь пафос выше, то Nick Frost назвал истинную причину своих действий, ответив на комментарий пользователя, спросившего оценят ли этот поступок разработчики со стороны русского комьюнити. Он сказал, что он не представитель русского комьюнити, а тот, кого не надо было банить в официальном Discord-e. Последней его каплей стал как раз таки бан, из-за чего он хочет показать GSC Game World, что «мы не дворовые, а элита»

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Срок выполнения его требований он обозначил до 15 марта, в противном случае будет слита вся имеющаяся у него информация, что «убьёт игру ещё до релиза»