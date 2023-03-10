Но перед этим нужно решить вопрос с Бахмутом.

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Пока идут бои за Бахмут, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает размышлять. На этот раз он опубликовал видео, где поделился своими мыслями насчёт будущего его частной военной компании. Он уточнил, что всё это реализуемо после взятия Бахмута: «Наверняка Артёмовск мы возьмём, после этого мы начнём потихонечку перезагружаться»

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В качестве первых шагов Евгений Пригожин хочет перезагрузить организацию, уменьшив её, наверняка избавившись от непрофессиональных или не подходящих по другим требованиям бойцов, после чего уже приступив к рекрутингу людей по всем российским регионам.

По его словам, ЧВК «Вагнер» должна из частной военной компании стать лучшей в мире армией. Он подчеркнул слово «армия», имея в виду, что это должна быть не коммерческая организация, а идеологическая армия со своей идеологией, в основу которой пойдёт борьба за справедливость во всём мире.

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Отходя от размышлений Пригожин, стоит напомнить, что ранее он сообщал о продолжающейся проблемы с поставками боеприпасов и лишении его выходов на каналы специальной связи. Также представитель Евгения Пригожина лишён доступ к штабу.