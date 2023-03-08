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Польша готова передать Украине истребители МиГ-29
Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
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Пока Соединённые Штаты Америки не готовы к передаче Украине истребителей F-16, Президент Польши Анджей Дуда предложил поставить стране советскую авиацию - МиГ-29. О количестве ничего сказано не было, но речь об оставшихся на вооружении Военно-воздушных сил Польши истребителях, численность которых достигает 22 единиц.

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По словам польского президента, этими истребителями украинские пилоты уже умеют пользоваться, а их техническое состояние позволяет начать применение уже сейчас. Дуда отмечает, что несмотря на поставку советской авиации, следовало бы уже начинать обучение украинских пилотов по управлению F-16.

Польша уже объясняла причину, по которой не может самостоятельно осуществлять поставки Украине западных истребителей. Всё оказалось максимально просто: у страны недостаточно авиации и каждый утраченный истребитель нанесёт удар по их боеспособности. Единственные, кто может взять на себя ношу по поставке F-16 без вреда своей боеспособности - Соединённые Штаты Америки.

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Ранее была информация о том, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможности по интеграции передовых ракетных технологий на советские истребители МиГ-29.

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#украина #польша #миг-29 #миг
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