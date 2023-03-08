Они хотят использовать предназначенные для F-16 ракеты на советской авиации.

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Издание Politico сообщает, что Соединённые Штаты Америки размышляют над возможностью интегрировать передовые ракетные технологии класса «воздух-воздух» в украинские МиГ советского производства. Вполне вероятно, что это альтернатива истребителям F-16, которые Белый дом не хочет поставлять Украине.

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Источники издания сообщает, что в Пентагоне думают над тем, чтобы установить современные ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, предназначенные для американских истребителей, на советскую авиацию.

Сейчас штаты столкнулись с определёнными техническими трудностями, но если их удастся преодолеть, то в будущем Украине будут поставляться современные американские ракеты «воздух-воздух». Это станет единственным случаем, когда штаты изощрялись до такой степени. Что не сделаешь, чтобы не поставлять Украине западные истребители.

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Американские ракеты AIM-120 AMRAAMА являются основными для стран-участников НАТО. Их целью могут быть как беспилотные летательные аппараты, так и крылатые ракеты. Главная особенность - возможность поражать воздушные цели за пределами их прямой видимости.