Пригожин: Алексей Столяров вступил в ЧВК Вагнер
Не так давно муж дочери Министра обороны Сергея Шойгу попал в скандал политического характера. Тогда он поставил отметку «нравится» на посте блогера Юрия Дудя, обвинившего российского президента Владимира Путина в «бессмысленной войне». Позже Столяров убрал реакцию с поста, но критику в личные сообщения уже получил, на что также ответил в не самой заурядной форме.
После опубликованного Алексеем Столяровым видео, где он отдыхает на вилле со своей женой(дочерью Сергея Шойгу), основатель ЧВК «Вагнер» пообещал поймать блогера. Сейчас же пресс-служба Евгения Пригожина сообщает о новом бойце в рядах частной военной компании.
Боец был представлен Алексеем Столяровым. Вполне вероятно, что Пригожину попался лишь однофамилец блогера, а возможно ему действительно удалось каким-то образом привлечь зятя Шойгу к исполнению военного долга.
Свою известность Алексей Столяров получил благодаря блогерской деятельности на своём YouTube канале. В основном она посвящена фитнес-индустрии, но иногда задевает и другие форматы. Под последним его видео, если отфильтровать комментарии по новизне, можно заметить ряд призывов к вступлению Столярова в состав ЧВК «Вагнер» для принятия участия в боях на Бахмутском направлении.
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