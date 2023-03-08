Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пригожин: Алексей Столяров вступил в ЧВК Вагнер

Алексей Столяров, он же зять Шойгу, неоднократно попадал в скандалы различного характера.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Не так давно муж дочери Министра обороны Сергея Шойгу попал в скандал политического характера. Тогда он поставил отметку «нравится» на посте блогера Юрия Дудя, обвинившего российского президента Владимира Путина в «бессмысленной войне». Позже Столяров убрал реакцию с поста, но критику в личные сообщения уже получил, на что также ответил в не самой заурядной форме.

После опубликованного Алексеем Столяровым видео, где он отдыхает на вилле со своей женой(дочерью Сергея Шойгу), основатель ЧВК «Вагнер» пообещал поймать блогера. Сейчас же пресс-служба Евгения Пригожина сообщает о новом бойце в рядах частной военной компании.

Боец был представлен Алексеем Столяровым. Вполне вероятно, что Пригожину попался лишь однофамилец блогера, а возможно ему действительно удалось каким-то образом привлечь зятя Шойгу к исполнению военного долга.

Свою известность Алексей Столяров получил благодаря блогерской деятельности на своём YouTube канале. В основном она посвящена фитнес-индустрии, но иногда задевает и другие форматы. Под последним его видео, если отфильтровать комментарии по новизне, можно заметить ряд призывов к вступлению Столярова в состав ЧВК «Вагнер» для принятия участия в боях на Бахмутском направлении.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия вагнер пригожин чвк «вагнер» шойгу алексей столяров столяров
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
17
Обзор микрофона streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
35
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
24
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
1
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
15
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
9
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
5
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
+
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
37
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Tesla снижает цены на Model S и X на фоне снижения спроса
1
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
13
Джеймс Уэбб показал одну и ту же галактику в три разных момента времени с разницей в 1000 дней
+
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
2

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
20
Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
9
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
12
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
26
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
47
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
11
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
34
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
13
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1

Сейчас обсуждают

Astaroth112
15:14
)))
GeForce GTX 1060 против новых игр – честное тестирование старой видеокарты, вышедшей 7 лет назад
Devil's Canyon
15:12
Windows 11 топчик, остальное устаревшая гуета и гомно.
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
terenty79
15:11
как появится, так и исчезнет. все эти чвк как мухи, раз и нету уже.
В зоне проведения спецоперации может появиться новая российская ЧВК
terenty79
15:09
Бояться очередного грозного поста от мерчендайзера Лунтика? Или очередной озабоченности, от армянского министерства озабоченностей? а больше и ничего не будет в олтвет.
В США опасаются ответа РФ за подрыв Северных потоков – как Россия может оставить ЕС без интернета
Серега Попов
15:05
Думал европейская пропаганда пробила днище ан нет снизу ещё постучали ...с ботинком против стрелкового оружия такого не было даже в индийском эпосе ...
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
vitosol
15:04
Это и есть НАСТОЯЩНЯ помощь кастрюлям.
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
vitosol
15:03
Издание "Welt" - это что? Газетёнка + Зеля обкуренный=мировая новость.
Welt: Зеленский опасается союза Китая с Россией и начала Третьей Мировой
Devil's Canyon
15:01
Даже Экспириенс выкачивает 531.18
Nvidia выпустила исправленный драйвер 531.26 с решением проблем утечки ресурсов CPU
vitosol
15:00
У них проблем с нечатанием фантиков нет-вагон, два. Себестоимость одной купюры - 12-14 центов. Посколько расчёты за товары ПОКА в долларах, страны вынуждены покупать фантики за свои кровно заработанны...
США потратят 2 миллиарда долларов на восстановление истощенных запасов снарядов
Лиза Харитонова
14:58
Да мне пофиг на твои виндовсы и на твои причины! Нафиг мне рекомендуют этих полупридурков
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем