Когда начались боевые действия, в некоторых украинских регионах начали выдавать огнестрельное оружие гражданским лицам. Где-то для этого достаточно было расписки, где-то вступления в территориальную оборону или заключения договора о контрактной службе, то есть полноценная служба в рядах армии.
реклама
Текущая ситуация касается первой группы, от которой требуют вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы, выданные гражданам для защиты своих домов. Сообщается, что некоторые украинцы добросовестно вернули оружие после стабилизации ситуации, а кто-то решил оставить его себе «авось пригодится»
Днепропетровская областная военная администрация обозначила срок в десять дней для возвращения выданного оружия. Какая санкция коснётся тех, кто не успеет в сроки сдать оружие - не уточняется, но представители власти напомнили, что у них есть списки всех, кому была выдана «казёнка»
Ранее в украинском парламенте думали над разработкой законопроекта, предполагающего дать украинцам право оставить оружие себе, ведь забрать у каждого будет достаточно проблематично. Стоит отметить, что владельцам огнестрельного оружия, купившим его до военного положения в соответствии с установленной законом процедурой, нет необходимости продлевать лицензию.