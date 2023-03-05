Правда, он не уточнил как и в чью пользу.

Бывший Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью Daily Caller сделал заявление, что может покончить с боевыми действиями на территории Украины всего за 24 часа. Он единственный кандидат в американские президенты, который поддерживает мирное урегулирование конфликта в формате переговорного процесса.

реклама

Однако когда журналистка уточнила у него что именно он предпримет для этого, политик не захотел это обсуждать. По его словам, разыгрывается «гигантская шахматная партия» и если бы всё было бы так просто, то он действительно мог бы покончить с военным конфликтом за 24 часа. Правда, не уточняется на чьих условиях. Вполне вероятно, что Трамп попросту бы отрубил каналы военных поставок Украине, тем самым вынудив её либо идти на российские условия, либо сражаться до последнего.

Дональд Трамп отметил, что он был единственным американским президентом, за историю правления которого Россия не приняла участие в новых военных конфликтах. Причиной тому - дружелюбные отношения с Путиным. Бывший американский президент в ответ на вопрос про свои отношения с Путиным сказал, что до решения о ведении боевых действий на украинских территорий он посоветовал не делать это российскому президенту, иначе может быть «возмездие»

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несправедливость Трамп видит и в неравноценной поддержке со стороны украинских союзников. Как считает политик, штаты забирают на себя всю нагрузку, поэтому со стороны европейских стран стоило бы внести «справедливую долю» в оказании Украине помощи.