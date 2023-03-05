Бывший Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью Daily Caller сделал заявление, что может покончить с боевыми действиями на территории Украины всего за 24 часа. Он единственный кандидат в американские президенты, который поддерживает мирное урегулирование конфликта в формате переговорного процесса.
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Однако когда журналистка уточнила у него что именно он предпримет для этого, политик не захотел это обсуждать. По его словам, разыгрывается «гигантская шахматная партия» и если бы всё было бы так просто, то он действительно мог бы покончить с военным конфликтом за 24 часа. Правда, не уточняется на чьих условиях. Вполне вероятно, что Трамп попросту бы отрубил каналы военных поставок Украине, тем самым вынудив её либо идти на российские условия, либо сражаться до последнего.
Дональд Трамп отметил, что он был единственным американским президентом, за историю правления которого Россия не приняла участие в новых военных конфликтах. Причиной тому - дружелюбные отношения с Путиным. Бывший американский президент в ответ на вопрос про свои отношения с Путиным сказал, что до решения о ведении боевых действий на украинских территорий он посоветовал не делать это российскому президенту, иначе может быть «возмездие»
Несправедливость Трамп видит и в неравноценной поддержке со стороны украинских союзников. Как считает политик, штаты забирают на себя всю нагрузку, поэтому со стороны европейских стран стоило бы внести «справедливую долю» в оказании Украине помощи.