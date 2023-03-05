За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Первое упоминание

Слухи о предоставлении Украине западных истребителей идут ещё с лета 2022 года, однако на деле украинским максимумом оказались остатки советской авиации, передаваемые союзниками из-за простаивания техники. Речь идёт не о больших цифрах, большая часть такой техники либо заменена западными аналогами, либо получена по программе обмена технологиями у бывших стран Советского союза.

реклама

Иногда попадание советской авиации в западные арсеналы являлось чем-то вынужденным. После распада Советского союза в 1991 году Республика Молдова с тяжёлым экономическим положением встретилась с проблемой, что неспособна содержать свою армию, в особенности авиацию. Единственный вариант - продать её. В 1997 году Молдова окончательно решилась избавиться от советских истребителей МиГ-29, ведя переговоры с Ираном. Соединённые Штаты Америки спохватились и урвали истребители себе, чтобы они не достались иранскому правительству. Это обошлось штатам в символические 40 миллионов долларов за 21 единицу МиГ-29.

Запорожское кладбище авиационной техники Военно-воздушных сил УкраиныВозвращаясь к теме, стоит упомянуть, что Украине недостаточно получить советскую авиацию, она захотела западные истребители. Приоритет - американский истребитель F-16. Почему он? Тут всё просто: у Украины уже имеются истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и сверхзвуковые истребители Су-27, но тут есть два нюанса: первый - часть техники небоеспособна или уничтожена в ходе боевых действий, второй - каждый летательный аппарат узконаправлен.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Истребители F-16 объединяют в себя все важные для Украины функции, начиная от защиты воздушного пространства, заканчивая нанесением наземных ударов с различных типов боеприпасов. Причём в данном случае многофункциональность не во вред надёжности, а только наоборот.

Официальный запрос

Конкретное поднятие вопроса о поставке западных истребителей выпал на конец 2022 года - начало 2023 года и актуален по сей день. Президент Украины Владимир Зеленский, как и члены украинского правительства, продолжают обсуждать важность истребителей если не для наступления, то как минимум для защиты украинского неба.

реклама

Издание CNN сообщает, что Зеленский отправил в конгресс штатов список необходимого вооружения, в том числе истребители F-16. Джо Байден также в курсе желаний украинской стороны, правда, воздействовать через исполнительную власть Соединённых Штатов Америки для поставок истребителей, как оказалось, не очень эффективно, позже станет понятно почему, но всё же разделение ветвей власти в штатах не оставляет без полномочий законодательную ветвь - тот самый конгресс, парламент, который может сказать своё слово.

Поставке истребителей сказали «нет»?

Как уже упоминалось в статье ранее, исполнительная власть Соединённых Штатов Америки в лице Администрации президента не намерена поставлять Украине истребители F-16. Об этом стало известно 30 января 2023 года, когда журналисты спросили американского президента Джо Байдена собирается ли он отправить F-16 в Украину, его ответ максимально краток и прост - «нет»

«Послышалось?» - такое предположение выдвинули различные издания в интернете на фоне такого кратко изложенного отказа. Президент Соединённых Штатов Америки из-за шума винтов вертолёта мог попросту не понять суть вопроса, учитывая происходившие за его историю президентства инциденты, нелюбовь к журналистам, которые бросаются на него с микрофонами, поджидая у Белого дома, возле самолёта или на других маршрутах. Джо Байден вернулся в Белый дом после поездки в БалтиморНе послышалось - точно об этом стало известно через неделю после заявления Байдена. Американский президент устал от вопросов «почему так?» и решил уточнить причину отказа Украине в истребителях F-16. Его ответ - «Потому что мы должны их здесь держать», конечно, уточнил, так уточнил.

Впрочем, Администрация президента всё же согласилась на более подробный комментарий. На выручку Байдена пришёл его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, дав конкретную причину отказа. По его словам, на всех этапах боевых действий Украина получила то, что нужно в зависимости от ситуации: противотанковые орудия, зенитные системы, бронетехнику, артиллерию. Сейчас не время, но это сейчас - такая позиция Белого дома.

реклама

В Пентагоне прогноз по поставкам ещё более плачевен: примерно 18 месяцев, закупка и доставка до шести лет - слова Заместителя Министра обороны по политическим вопросам Колина Каля. Единственный «успех» переговоров со штатами - разрешение Джо Байдена на передачу Украине F-16 от союзников. Только кем?

Может, Европа придёт на помощь?

Не одной Америкой едины, есть ведь Европейский союз. Среди европейских стран достаточно проукраинских правительств, например польское или, допустим, стран Прибалтики.

Да, действительно, ряд европейских стран активно поддерживают поставку Украине западных истребителей. Польша готова принять участие в поставках F-16, но, увы, до дела не доходит. Месяц назад польским союзникам нужна была лишь формальная поддержка от североатлантического альянса, которую они получили после одобрения штатами поставки их истребителей по инициативе стран-эксплуатантов.

Фотография 2021 года в честь истребителей F-16 Польши с «пробегом» в 100 000 часовПозже зашла речь о формировании альянса по передаче истребителей, который по понятным причинам сформирован не будет. Сейчас Президент Польши Анджей Дуда дал конкретное объяснение почему они не готовы отдать пару-тройку истребителей Украине: их мало. Каждый истребитель F-16 на счету, их едва хватает на оборону воздушного пространства Польши, поэтому любая переданная единица негативно отразится на боеспособности страны - такой посыл озвучил польский президент.

реклама

С Прибалтийскими странами всё ещё проще, ведь у них попросту нет истребителей F-16, поэтому и дать они ничего не могут. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что если бы у них были истребители - они бы их дали. Латвия не понимает почему штаты не могут передать Украине F-16, увеличив украинские успехи на фронте. Легко говорить, когда тебя это не касается.

«Нет, не придёт» - так можно ответить на вопрос подзаголовка. Соединённые Штаты Америки обладают самым большим арсеналом истребителей F-16, это как минимум 882 единиц техники. Если кому и передавать истребители, то только штатам. Штаты сдвинут этот вопрос без проблем - нужно только их желание. Даже те, кто выступают против поставок истребителей, могут пойти на уступки, если Соединённые Штаты Америки предложат им новенькую модель истребителя взамен или финансовую компенсацию.

Так всё же, шансы, велики ли они?

Очевидно, что пока Администрация президента Соединённых Штатов Америки не видит необходимость в истребителях - процесс их поставки затянется. Конечно, законодательная власть тоже что-то решает, только вот исполнение их желаний все равно зависит от американского президента. Хотите чтобы передали? Без проблем. Когда? Может, через год, два? Ещё ведь нужно обучить пилотов, причём не просто посадить истребитель, но и вести боевые действия. Тут уж вопрос вряд ли ограничится ожиданиями в год-два.

Впрочем, отрицать возможную поставку тоже будет глупо. Каждый этап боевых действий содержал в себе отказы для украинской стороны, с каждым новым - действия. В любой момент позиция американского президента может измениться, что может сыграть в пользу украинцев, но вспомним о поставке танков M1 Abrams. Да, 31 единица тяжёлых танков - это больше, чем дали другие страны, только вот обучение экипажа займёт какое-то время, а по прогнозам Пентагона танки прибудут в лучшем случае к концу этого года.

Американский пилот в кабине военного самолёта«Не верьте, когда вам говорят, что шансов нет. Шансы есть. Всегда» - такое выражение можно услышать в мотивационных сообществах разных социальной сетей, но именно им можно объяснить ситуацию с поставками Украине истребителей F-16.