Директор Центрального Разведывательного Управления, специализирующегося на внешней разведки, Уильям Бёрнс, заявил, что Владимир Путин недооценивает решительность Соединённые Штатов Америки касаемо поддержки Украины во время боевых действий.

По его словам, российский президент видит у штатов «синдром дефицита внимания», поэтому надеется, что они со временем перейдут к другому вопросу, забыв про Украину. Глава американской внешней разведки рассказал о его встрече с Директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, которая произошла в ноябре прошлого года.

Как известно по официальной информации, их встреча в Турции была посвящена ядерной безопасности и завершилась на договорённостях не применять ядерное оружие в данном конфликте. Несмотря на это, Уильям Бёрнс считает их разговор «достаточно грустным», отмечая, что его российский коллега полностью олицетворяет мнение Путина, ведёт себя слишком самоуверенно и подаёт надежды на истощение украинских союзников.

Уильям Бёрнс подытожил своё заявление тем, что в будущем России придётся встретиться с возросшими военными расходами и показателями смертности.