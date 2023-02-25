Кадыров вручил самому себе золотую медаль Героя Чеченской республики
В конце ноября прошлого года Рамзан Кадыров учредил государственную награду высшего уровня - звание Героя Чеченской республики, которую планировалось выручать за особые отличия военнослужащим, принимающим участие в военном конфликте. Медаль изготовлена из золота 750 пробы и весит 70 грамм.
Полагается, что выдаваться награда должна Главой Чеченской республики. И по совпадению Рамзан Кадыров сам стал первым героем Чеченской республики, о чём ему сообщил председатель чеченского парламента. По всей видимости, депутат хоть и не уполномочен выдавать государственную награду такого уровня, но вручить её выпала ему участь, чтобы Рамзану Кадырову не пришлось делать это самостоятельно.
Глава Чеченской республики обладает рядом различных государственных и негосударственных наград. Так, например, ему выдан орден Авиценна за вклад в здравоохранение, а Стоматологическая ассоциация наградила его орденом «За заслуги перед стоматологией(I степени)»
Исходя из чеченского законодательства, теперь Рамзан Кадыров вправе пользоваться социальными гарантиями и получить денежное пособие, предусмотренное носителям медали героя Чечни.
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