В конце ноября прошлого года Рамзан Кадыров учредил государственную награду высшего уровня - звание Героя Чеченской республики, которую планировалось выручать за особые отличия военнослужащим, принимающим участие в военном конфликте. Медаль изготовлена из золота 750 пробы и весит 70 грамм.



Полагается, что выдаваться награда должна Главой Чеченской республики. И по совпадению Рамзан Кадыров сам стал первым героем Чеченской республики, о чём ему сообщил председатель чеченского парламента. По всей видимости, депутат хоть и не уполномочен выдавать государственную награду такого уровня, но вручить её выпала ему участь, чтобы Рамзану Кадырову не пришлось делать это самостоятельно.

Глава Чеченской республики обладает рядом различных государственных и негосударственных наград. Так, например, ему выдан орден Авиценна за вклад в здравоохранение, а Стоматологическая ассоциация наградила его орденом «За заслуги перед стоматологией(I степени)»

Исходя из чеченского законодательства, теперь Рамзан Кадыров вправе пользоваться социальными гарантиями и получить денежное пособие, предусмотренное носителям медали героя Чечни.