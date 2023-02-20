Неделю назад Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку, тем самым распустив молдавское правительство. Следующим кандидатом на этот пост стал Дорин Речан, успешно утверждённый парламентом.

В своей программе новоизбранный Премьер-министр подчёркивал важность вывода российских военнослужащих с Приднестровья с последующей интеграцией региона в экономические и социальные сферы Молдавии.

После своего назначения Дорин объявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано посредством вывода российских военных с региона и его интеграции. Политик уточнил, что такое решение зависит от многих вещей, но в какой-то момент это произойдёт. Он отметил нейтралитет Молдавии, выражаемый неучастием в военных и политических блоках, но при этом ставящийся под угрозу из-за нахождения российских военных на признанных миром молдавских территориях.

На текущий момент в регионе действует Оперативная группа российских войск в Приднестровье численностью более 6 000 солдат в полной комплектации, в задачи которой входит охрана складов с боеприпасами приднестровской армии и выполнение миротворческой миссии.