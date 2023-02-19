Изначально он должен был там находиться всего неделю.

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Издание The Times побывало в бункере Президента Украины Владимира Зеленского и рассказало о его эксплуатации на время военного конфликта. С момента 24 февраля первые два месяца украинский президент вместе со своим истеблишментом находился в бункере, причём каждый, кто жил с ним, обязан был подписать документ о неразглашении этой информации. И всё-таки Зеленскому приходилось выходить на поверхность, чтобы убедить украинский народ в том, что он не сбежал из страны.

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Комментировать нельзя было даже внутренний интерьер бункера, выдаваемое питание и условия нахождения. Находясь в изоляции от внешнего мира, украинские политики буквально наблюдали за ситуацией в стране со своих смартфонов. Изначально команда Зеленского должна была находиться в бункере всего неделю, но ситуация повлияла на планы.

Журналиста британского издания отвели в бункер, где он удивился от вечной темноты. Как ему объяснили, в бункере нет освещения, а передвигаться по широким коридорам нужно с фонариком. Бункер был описан как «бетонный офисный блок, окружённым стальным кольцом»

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За прошедший месяц украинский президент использовал бункер всего раз, причём его не было там во время трёх покушений. Считается, что на Владимира Зеленского было уже 12 покушений.