Издание The Times побывало в бункере Президента Украины Владимира Зеленского и рассказало о его эксплуатации на время военного конфликта. С момента 24 февраля первые два месяца украинский президент вместе со своим истеблишментом находился в бункере, причём каждый, кто жил с ним, обязан был подписать документ о неразглашении этой информации. И всё-таки Зеленскому приходилось выходить на поверхность, чтобы убедить украинский народ в том, что он не сбежал из страны.
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Комментировать нельзя было даже внутренний интерьер бункера, выдаваемое питание и условия нахождения. Находясь в изоляции от внешнего мира, украинские политики буквально наблюдали за ситуацией в стране со своих смартфонов. Изначально команда Зеленского должна была находиться в бункере всего неделю, но ситуация повлияла на планы.
Журналиста британского издания отвели в бункер, где он удивился от вечной темноты. Как ему объяснили, в бункере нет освещения, а передвигаться по широким коридорам нужно с фонариком. Бункер был описан как «бетонный офисный блок, окружённым стальным кольцом»
За прошедший месяц украинский президент использовал бункер всего раз, причём его не было там во время трёх покушений. Считается, что на Владимира Зеленского было уже 12 покушений.