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Подобные китайским аэростатам воздушные разведывательные шары были замечены в Украине
Их заметили над Киевом, Одессой и даже Молдовой.
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В украинском небе были замечены подобные нашумевшим китайским аэростатам воздушные разведывательные шары, которые пролетели над Киевом, Одессой и были видны даже у границ Молдовы, из-за чего страна временно закрыла воздушное пространство. Четыре дня назад их впервые заметили над городом Днепр.

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Киевская государственная городская администрация сообщила, что на замеченных аэростатах могло находиться разведывательное оборудование и угловые отражатели. Украинские власти считают, что это были обычные невооружённые шары, движущиеся под воздействием ветра, а их возможная цель - выявление позиций противовоздушной обороны, её истощение.

Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что Россия стала меньше использовать беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» в целях разведки, поэтому вполне вероятно решила попробовать запустить воздушные шары.

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14 февраля в Киеве предпринимались попытки сбить воздушный аэростат.

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#россия #украина #аэростат
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