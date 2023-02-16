Их заметили над Киевом, Одессой и даже Молдовой.

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В украинском небе были замечены подобные нашумевшим китайским аэростатам воздушные разведывательные шары, которые пролетели над Киевом, Одессой и были видны даже у границ Молдовы, из-за чего страна временно закрыла воздушное пространство. Четыре дня назад их впервые заметили над городом Днепр.

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Киевская государственная городская администрация сообщила, что на замеченных аэростатах могло находиться разведывательное оборудование и угловые отражатели. Украинские власти считают, что это были обычные невооружённые шары, движущиеся под воздействием ветра, а их возможная цель - выявление позиций противовоздушной обороны, её истощение.

Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что Россия стала меньше использовать беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» в целях разведки, поэтому вполне вероятно решила попробовать запустить воздушные шары.

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14 февраля в Киеве предпринимались попытки сбить воздушный аэростат.