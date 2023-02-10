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Компания сына замруководителя Росимущества продаёт Министерству обороны одежду дороже всех

Цена за зимний костюм порядка 210 тысяч рублей, а бейсболка обойдётся всего-лишь какие-то 4 500 рублей.
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Основанная в марте 2022 года компания ОКБ Гардарика будет поставлять Министерству обороны военную одежду. Интересно, что её учредитель, 22-летний Артём Степаненко - сын заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом(Росимущество)

Правда, на этом все интересные моменты не заканчиваются: ОКБ Гардарика станет самым дорогим поставщиком военной одежды для Министерства Обороны. Так стоимость тактического костюма достигает 140 тысяч рублей, 210 тысяч за зимний камуфляж, причём речь не о кевларовом доспехе, а об обычной ткани из отечественных материалов. Благо есть и более дешёвые элементы военной экипировки, например бейсболка за 4 500 рублей.

После ряда упоминаний ОКБ Гардарика в новостных заголовках, компания приняла решение скрыть с сайта все цены. При попытке уточнить сумму государственного контракта компания заявляет, что информация секретная и не подлежит разглашению.

Сам основатель ОКБ Гардарика Артём Степаненко уже попадал ранее в скандалы. Первый раз он всего-навсего утопил в Барвихе электрокар Tesla, а свои 21 года в Москве попал на Mercedes-Benz в аварию, где протаранил автомобиль и скрылся с места происшествия.

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Теги

министерство обороны росси окб гардарика росимущество
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