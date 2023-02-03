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КНДР отправит военных и полицейских на украинские территории под контролем России
Скорее всего, они будут привлечены к восстановлению городов.
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Корейская Народная Демократическая Республика может отправить на украинские территории, находящиеся под контролем России, своих граждан. Предполагается, что они будут принимать участие в восстановлении уничтоженных территорий. Об этом сообщает издание Daily NK.

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Власти КНДР дали распоряжение северокорейским торговым компаниям отобрать граждан в возрасте 19 - 27 лет, причём среди военных и полицейских. Отдельное требование - они должны быть женаты, но покинут страну без семьи. Скорее всего, чтобы предотвратить возможное дезертирство. Приказ был дан компаниям Kumprung Construction и Cholhyon Construction, которые связаны с органами государственной безопасности КНДР.

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Первая "партия" граждан будет составлять 300 - 500, их прибытие рассчитано на середину февраля или март. Какие конкретно задачи перед ними поставят - неизвестно, но вряд ли это будет участие в боевых действий, скорее строительная деятельность.

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#россия #украина #кндр
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