В 2013 году Boston Dynamisc запустили работу над человекоподобным роботом Atlas. Разработку курировало Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, тогда представители Пентагона сравнили робота с годовалым ребёнком.
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В 2022 году появились первые кадры с демонстрацией возможностей Atlas, а иностранные издания назвали робота самым совершенным в плане возможностей. На текущий момент компания опубликовала новое видео, где показала человекоподобного робота в действии и события развернулись на стройке.
На видео можно увидеть как Atlas получает команду от работника на строительных лесах по доставке инструментов, после чего из подручных объектов обустраивает подъём к нему. Он технично берёт сумку с инструментами, преодолевает препятствия на пути. Выполнив порученное задание, робот толкает ящик, после чего приземляется на него, делая сальто.
«Atlas взаимодействует с объектами и изменяет курс для достижения своих целей» - так Boston Dynamics прокомментировали возможности робота.