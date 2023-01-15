От идеи пришлось отказаться из-за пандемии.

Издание The New York Times опубликовали статью, где рассказали про планы компании-разработчика социальной сети Facebook по строительству собственной железной дороги. Проект имел все шансы быть реализованным, но от него пришлось отказаться из-за пандемии COVID-19.

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Железная дорога должна была проходить через город Юнион-Сити, задействовать могли и существующий мост Дамбартон. Такая идея упростила бы дорогу тем, кто добирается на работу в Кремниевую долину. Интересно, что возможная железная дорога находилась бы близко к главному офиса компании в Пало-Альто и, скорее всего, использовалась бы сотрудниками, чтобы добираться на работу.

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Реализовав идею с железной дорогой, Facebook бы получил репутацию за пределами цифрового мира. Планирование железной дороги шло с 2017 года, уже к 2020 году на это ушло 20 миллионов долларов, но именно тогда объявлен карантин и люди перешли на домашний формат организации рабочего процесса, поэтому компания решила всё-таки отказаться от проекта.