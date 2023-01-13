Об этом сказано в отчёте DDoS-Guard.

Компания DDoS-Guard, специализирующаяся на информационной безопасности и защите от DDoS-атак, сообщает, что только с весны прошлого года количество хакерской активности на российские веб-ресурсы возросло в семь раз(700%). Одной из причин указывают «геополитические события»

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DDoS-Guard считают, что основной причиной возрастания количества хакерских атак и мотивацией для их осуществления служит хактивизм, то есть конкретные политические цели, намекая на имеющиеся в мире конфликты с участием России.

По предоставленному отчёту говорится, что основная часть DDoS-атак приходится на государственный сектор, средства массовой информации и банковские учреждения. За прошлый год было совершено более 1.2 миллиона атак, а их суточное количество увеличилось десятикратно. Также есть прогнозы на увеличение DDoS-атак в новом 2023 году в три раза(300%)

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Ряд других компаний, противодействующих DDoS-атаками, заявляют о повышении сложности самих атак. Так, например, Kaspersky DDoS Protection сообщают, что одна из хакерских атак началась ещё в мае и продлилась 29 дней.