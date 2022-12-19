За победу команда получит 500 тысяч долларов.

Немецкая команда G2 Esports выиграла крупный турнир BLAST Premier World Final 2022, проходящий в дисциплине шутера Counter-Strike: Global Offensive. Их соперником в финале стала команда Team Liquid.

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Финальный матч проходил в формате Local Area Network в столице Объединённых Арабских Эмират, где G2 Esports выиграли игру на картах Inferno(16:7) и Mirage(16:12), тем самым закончив матч со счётом 2:0 без дополнительной игры на локации Anubis. За победу немецкая команда получит 500 тысяч долларов, а их оппонент, осевший на втором месте, 250 тысяч долларов.

В свою очередь, 17-летний игрок из России Илья Осипов(m0NESY), выполняющий роль снайпера, признан самым ценным игроком турнира(MVP)

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Победа в крупном турнире сыграет положительно на репутации G2 Esports, ведь в течение пяти последних лет никаких особых достижений у них не было, а первенство они получали аж в 2017 году на DreamHack Masters Malmö, заработав тогда 100 тысяч долларов призовых.