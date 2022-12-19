Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
G2 Esports победила в BLAST Premier World Final 2022, а россиянин m0NESY стал лучшим игроком турнира
За победу команда получит 500 тысяч долларов.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Немецкая команда G2 Esports выиграла крупный турнир BLAST Premier World Final 2022, проходящий в дисциплине шутера Counter-Strike: Global Offensive. Их соперником в финале стала команда Team Liquid.

реклама

Финальный матч проходил в формате Local Area Network в столице Объединённых Арабских Эмират, где G2 Esports выиграли игру на картах Inferno(16:7) и Mirage(16:12), тем самым закончив матч со счётом 2:0 без дополнительной игры на локации Anubis. За победу немецкая команда получит 500 тысяч долларов, а их оппонент, осевший на втором месте, 250 тысяч долларов.

В свою очередь, 17-летний игрок из России Илья Осипов(m0NESY), выполняющий роль снайпера, признан самым ценным игроком турнира(MVP)

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Победа в крупном турнире сыграет положительно на репутации G2 Esports, ведь в течение пяти последних лет никаких особых достижений у них не было, а первенство они получали аж в 2017 году на DreamHack Masters Malmö, заработав тогда 100 тысяч долларов призовых.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#blast premier world final 2022 #g2 esports #m0nesy
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
127
В России массово горят торговые центры - эксперты подозревают умышленные поджоги
41
В Windows 10 выявили новые проблемы с панелью задач, проводником и некоторыми приложениями
2
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
52
Core i5-13400 уступает 12600K в рендеринге и графических приложениях 2-11%, но стоит гораздо дешевле
15
Razer и HyperX - "бледные поганки" по сравнению с Dareu
13
Потянет ли старушка GeForce GTX 1060 обновлённую The Witcher 3 – красивая картинка доступна единицам
19
PepsiCo отчасти раскрыла реальные возможности электрических Tesla Semi по перевозке грузов
10
Почему видеокарты NVIDIA дорожают в магазинах РФ, и что покупают обычные геймеры в декабре 2022г
11
Джеймс Кэмерон оплатил судебно-медицинскую экспертизу, что победить в споре с фанатами "Титаника"
1
Дисбалансный черный скин LA Thieves для Warzone 2 был изменен
+
Epic Games начал ежедневную раздачу 15 бесплатных игр
+
Аватар: Путь воды: ожидания, кассовые сборы и оценки критиков
3
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 4-й: Sable
7
В Portal RTX можно найти видеокарту 4090
1
GeForce RTX 4070 Ti одерживает победу над AMD Radeon RX 7900 XT
8
Видеокарты от компании Nvidia продолжают дорожать
27
Intel Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц может на 15% опережать AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench R23
14
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
17
GeForce RTX 4080 за $1600 стала самой продаваемой на Newegg – почему AMD не спасёт рынок видеокарт
26

Популярные статьи

Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
38
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
26
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину
30
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
16
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
26
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
18
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
85
В ответ на санкции США Пекин инвестирует около $150 млрд в собственное производство микросхем
14
Почему «Генерал Мороз» не ускорит ход СВО, и сколько ещё Европа будет поставлять оружие Украине
12

Сейчас обсуждают

Asmodeus
02:49
Поддерживаю 👍
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Asmodeus
02:48
43летнего мужчину называть старым пердуном придёт в голову разве что только школоло.
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
ronoho
02:48
рус - укр - Deu сахар - цукор - Zucker юмор - гумор - Humor крыша - дах - Dach печатник - друкарь - Drucker билет - квиток - Quittung рисовать - малювати - malen бумага - папiр - Papier делаем вывод...
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
Asmodeus
02:47
Зачёт 😂😂😂
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
Asmodeus
02:46
Уж лучше быть красножопым, индейцем например (сам вообще уважаю индейцев) чем голубым Intelофаном. Комменты последних надо вообще запретить в соответствии с новым законом о запрете ЛГБТ пропаганды. В...
AMD опровергает слухи о проблемах графических процессоров Radeon RX 7900
den fed
02:44
маломощных пищалок-имитаторов 11-14ГГц на местности понакидать, У скаклов много таких пищалок ???
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
Шеша жив.. В наших сердцах
02:43
так США и в совок инвестировали, индустриализация в основном произошла за счёт США как раз
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
den fed
02:42
рабская сущность хохлопов .....
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
EverMaxPayne
02:40
Что, чмо позорное хохлозадое, пукан подгорел, салоед?
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
Шеша жив.. В наших сердцах
02:38
тогда почему освободятлы бомбят гражданскую инфраструктуру Украины, в результате которой страдает мирняк? https://youtu.be/f4NMizfOsFw?t=212
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем