Но это может занять какое-то время.

Александр Акопов, являющийся с 23 ноября Генеральным директором канала СТС, ведущим Россия-1, а также заместителем Генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию, считает возможным появление отечественного аналога супергеройской киновселенной Marvel.

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Он заявил, что хотя это «технически сложно» и «точно завтра утром мы это не видим», воплощение подобной инициативы в ближайшее время обязательно произойдёт. Отдельно отмечено было, что на данный момент имеются качественные отечественные комиксы, которые могли бы лечь в основу киновселенной.

Филипп Нестеров, возглавляющий компанию Headshot Creative Production, всё же считает это недостаточным и видит проблему - отсутствие собственной литературы, которая легла бы в фундамент. Так, например, у Marvel был ряд книжной литературы, комиксов, которые проверены десятилетием и смогли послужить той самой основой.

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Генеральный директор «Москонцерт» Илья Бачурин считает возможным подобное, но в меньших масштабах, чем американская киновселенная из-за сложности перевода и отличия «культурного кода»