Участники миссии Inspiration4 опубликовали космическое меню экипажа
В Twitter было опубликовано космическое меню для участников миссии Inspiration4, в которой принимают участие непрофессиональные космонавты. Разнообразию рациона космонавтов могут позавидовать обычные люди, не связанные с космосом.
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В Twitter был опубликован соответствующий пост, где говорится: "Не могу поверить, что мы едим холодную пиццу в космосе. Это невероятно!". Основатель SpaceX Илон Маск не мог не отреагировать и заявил, что лучшее ещё впереди, а в следующий раз Crew Dragon оснастят функцией подогрева еды и бесплатным Wi-Fi.
Стоит отметить, что экипаж Inspiration4 состоит из частных лиц, ранее не бывавших в космосе. Илон Маск уже связывался с экипажем, чтобы выяснить как у них дела. Об этом он написал в своём Twitter, убедив, что у них всё нормально. Одна из участниц программы стала первым астронавтом с протезом ноги, установленным из-за обнаруженной в детстве болезни.
Программа подготовки экипажа стартовала в марте этого года, а уже ночью 15 сентября Crew Dragon был запущен в космос.
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