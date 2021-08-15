Украинская почтовая компания продемонстрировала грузовой дрон
Украинская почтовая компания "Новая почта" продемонстрировала грузовой дрон, который может применяться для транспортировок в воздушном пространстве. Производителем дронов является также украинская компания BetterFly, адаптирующая свою разработку, стоимость которой начинается от 12 000 долларов, под разные задачи.
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На видео видно как дрон успешно взлетел с посылкой и доставил её в нужную точку. Однако вес груза неизвестен.
В конце прошлого месяца "Новая почта" тестировала свой беспилотник, предназначенный для быстрых доставок. Ему удалось пролететь 480 километров и достичь максимальной высоты в 300 метров. Маршрут беспилотника был задан заранее, а оператор с пультом управления контролировал его на случай внеплановой ситуации.
На данный момент компания планирует сократить время доставки до трёх часов и сделать дроны более доступными, чтобы их могли себе позволить большая часть клиентов. По всей видимости, продемонстрированная выше разработка связана как раз таким с этими планами.
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