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Многие пользователи интернета осведомлены о существовании робота-пса Spot от Boston Dynamics, который изготавливается по заказу компаний и стоит более 75 000 долларов. Хотя робот имеет широкий функционал, он может пригодится и в быту, но его стоимость отпугивает пользователей по понятным причинам.

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Однако компания Xiaomi приступила к разработке собственного робота-пса, внешне похожего на Spot, под названием CyberDog. Робот понимает голосовые команды хозяина и может сверять лица. Базовый функционал робота достаточно скромный, он лишь следует за хозяином, даёт лапу и делает сальто назад. Однако в него встроен микрокомпьютер Jetson Xavier NX, позволяющий через приложение управлять роботом.

Такой подход позволит увеличить функции робота через приложения, а SSD на 128GB, порты HDMI и Type-C посодействуют этому. Стоимость китайского аналога Spot составляет 1 500 долларов, что делает его самым доступным на рынке.