Прославившийся в интернет-мемах и современном кинематографе актёр, сценарист Александр Невский, однажды прозвавший себя "Мистер Вселенная", поделился своим мнения о консолях и назвал своего фаворита.

В своём Instagram актёр предложил подписчикам задавать ему вопросы. Один из геймеров воспользовался случаем и задал вопрос касаемо консолей, на что Александр Невский заявил, что предпочитает консоли Xbox, нежели PlayStation. Правда, никаких аргументаций своего выбора не последовало, впрочем, подписчик просил лишь краткий ответ на вопрос: "Xbox или PlayStation", что и получил.

В 2022 году Александр Невский должен сняться в картине "Нападение на Рио Браво", связанному с жанром вестерн. По всей видимости, актёру приходиться по душе этот жанр, ведь в начале этого года он выражал своё желание сняться в экранизации шутера Serious Sam, взяв на себя роль главного героя Сэма Стоуна.