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Вышедшая в 2013 году Grand Theft Auto V по-прежнему остаётся популярной среди геймеров, а на стриминговой площадке Twitch игра собирает большую аудиторию, оставляя этот раздел одним из самых популярных.

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Стример под никнеймом Penta, увлекающийся Grand Theft Auto Online в жанре Role Play поделился о том, что представители Facebook Gaming предложили ему сумму в пять миллионов долларов за переход с Twitch на их площадку. Стоит отметить, что стример точную сумму не называл, а лишь сказал, что речь о деньгах, которые получают победители шоу "Кто хочет стать миллионером". Стример отказался от столь заманчивого предложения, но его голову так и не покидает мысль о сумме, от которой он осознанно отказался. Аудитория стримера на Twitch составляет 269 тысяч подписчиков.

Это не первый случай, когда стримеры отказываются от перехода на Facebook Gaming с Twitch. По всей видимости, условия договора не самые благоприятные и стримерам Twitch кажется более перспективным.