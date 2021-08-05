Илон Маск показал готовый запуску Starship с ракетой-носителем Super Heavy
Илон Маск в своём Twitter опубликовал фотографии и видео со станции SpaceX в Бока-Чика, где виден ракета-носитель Super Heavy высотой 70 метров, на котором установлено 29 двигателей Raptor. Поверх Super Heavy будет установлен пятидесятиметровый космический корабль Starship.
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Вскоре могут состояться первые тестирования космического корабля, если они окажутся удачными - Starship отправится в свой первый орбитальный полёт. Недавно SpaceX провела тестирование трёх двигателей Super Heavy, следующим шагом будет запуск девяти двигателей. Изначально компания планировала всё это завершить в июле этого года.
Илон Маск считает, что если все испытания пройдут удачно, первый космический корабль отправится на Марс уже в 2023 году. Если же за год компания осилит объём в 800 - 1000 двигателей Raptor, тогда всего за десять лет можно будет собрать космический флот для создания на красной планете самодостаточного города.
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