Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск показал готовый запуску Starship с ракетой-носителем Super Heavy

На Super Heavy закреплены 29 двигателей Raptor.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Илон Маск в своём Twitter опубликовал фотографии и видео со станции SpaceX в Бока-Чика, где виден ракета-носитель Super Heavy высотой 70 метров, на котором установлено 29 двигателей Raptor. Поверх Super Heavy будет установлен пятидесятиметровый космический корабль Starship.

реклама

Вскоре могут состояться первые тестирования космического корабля, если они окажутся удачными - Starship отправится в свой первый орбитальный полёт. Недавно SpaceX провела тестирование трёх двигателей Super Heavy, следующим шагом будет запуск девяти двигателей. Изначально компания планировала всё это завершить в июле этого года.

Илон Маск считает, что если все испытания пройдут удачно, первый космический корабль отправится на Марс уже в 2023 году. Если же за год компания осилит объём в 800 - 1000 двигателей Raptor, тогда всего за десять лет можно будет собрать космический флот для создания на красной планете самодостаточного города.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

spacex elon musk starship raptor super heavy
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
8
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
29
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
56
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
36

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
107
DNS пообещала, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT в день старта продаж 11 августа будут в наличии
67
Palit рассказала и показала, что из себя представляют видеокарты после майнинга
72
Microsoft случайно назвала точную дату выхода Windows 11
16
Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
26
Модифицированная Tesla Model S Plaid обновила рекорд скорости трассы Laguna Seca
12
Игроки в GTA Online придумали простой, но эффективный способ накопления опыта
3
Графика Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G ощутимо опередила Core i7-11700 и RX 550 — тест ComputerBase
74
Очень старые смартфоны Huawei получат HarmonyOS 2.0
1
Спецификации Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic полностью раскрыты
1
DNS планирует реализовать горы RX 6600 XT в день старта продаж
36
Nvidia DLSS против AMD FSR - работу двух технологий сравнили на видеокарте RTX 3080
48
Авторы стратегии Humankind, главного конкурента Civilization, рассказали о внесённых правках после тестирований
3
На этой неделе Far Cry 5 станет временно бесплатной
5
Флагманы Samsung получили исправленную прошивку One UI 3.1
+
Windows 7 не хочет уходить с рынка, но геймеры уже сделали свой выбор
9
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
61
Около 14 часов заняла установка 29 ракетных двигателей на сверхтяжелый ускоритель SpaceX Super Heavy
17
Американские майнеры и владельцы криптовалют заплатят налоги 30 000 000 000 долларов в бюджет
29
Смартфоны Galaxy S21 продаются хуже, чем Galaxy S20
6

Популярные статьи

Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
71
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
22
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
29
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
8
Распродажа Back to School: скидки до 90% на Windows 10, MS Office и полезные утилиты
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
14

Сейчас обсуждают

Сергей Кондратенко
05:25
Не этого ждать нужно. Валют столько что альтернативу найти можно. Я надеюсь на сознательность вендоров карт. И да бы карт с антимайнингом становилось бы все больше вот тогда и ценник устаканится. Всё ...
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
Иван Иванов
05:09
Заглота если бы карты скупали, тебя бы здесь не было несколько раз в сутки
Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
DarkShaman
04:55
Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
DarkShaman
04:54
>> Прокачанные криптоэксперты И заглот впереди на белой кляче )
Эфир подорожал на 9.5% в ожидании хардфорка London и возможного снижения доходов майнеров
Данил Жиряков
04:54
дешеветь похоже сильно больше не будет. Производители останавливают отгрузки/производство, чтобы не затовариться как в 2018г. В ДНС уже выбор моделей падает каждый день.
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
stockclock
04:50
ММО в принципе дерьмо. Хочу игру в которой тысяч 10 на одной карте.
Релиз амбициозной MMO-игры New World от Amazon опять отложили
Андрей Егоров
04:46
970я за 15к??? тут надо санитаров вызывать, это вообще законно?
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
Андрей Егоров
04:45
1070 для майнинга так себе, 1060 вообще не годится, из 1000х только 1080/Ти (ГДДР5Х). Так что да, вероятность есть, и у 1060 выше
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
Борян Степаныч
04:44
Дела у Срадеона как обычно на уровне параши
Steam опубликовал статистику по CPU и GPU за июль
UB3R
04:38
Чем брать этот мусор, уж лучше консоль.
Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем