Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Илон Маск в своём Twitter опубликовал фотографии и видео со станции SpaceX в Бока-Чика, где виден ракета-носитель Super Heavy высотой 70 метров, на котором установлено 29 двигателей Raptor. Поверх Super Heavy будет установлен пятидесятиметровый космический корабль Starship.

реклама

Вскоре могут состояться первые тестирования космического корабля, если они окажутся удачными - Starship отправится в свой первый орбитальный полёт. Недавно SpaceX провела тестирование трёх двигателей Super Heavy, следующим шагом будет запуск девяти двигателей. Изначально компания планировала всё это завершить в июле этого года.

Илон Маск считает, что если все испытания пройдут удачно, первый космический корабль отправится на Марс уже в 2023 году. Если же за год компания осилит объём в 800 - 1000 двигателей Raptor, тогда всего за десять лет можно будет собрать космический флот для создания на красной планете самодостаточного города.