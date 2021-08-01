Бывший IT-специалист Activision Blizzard признался в слежке за коллегами
IT-спецалист Activision Blizzard Той Рэй Никсон признался перед судом Соединённых Штатов Америки, что следил за своими коллегами в служебном туалете в течение трёх недель, используя две скрытые камеры. Происходило это в офисе в Миннесоте.
Три года назад представитель Activision Blizzard явился в здание полицейского департамента, где заявил, что в рамках служебного расследования у него есть доказательства о том, что в женском и мужском туалете их студии размещены скрытые камеры.
Полиция изъяла камеры, после изучила банковские операции сотрудников и пришла к выводу, что именно Той Рэй Никсон приобрёл их для слежки в служебном туалете за коллегами. На фоне скандала сотрудник был уволен, а пострадавшим предложили помощь экспертов.
Бывший сотрудник Activision Blizzard был осуждён за вмешательство в личную жизнь. Он принял участие в программе условно-досрочного освобождения, но позже нарушил её условия.
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