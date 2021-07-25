Илон Маск считает атомные электростанции безопасным источником электроэнергии
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время конференции B-World заявил, что современные технологии позволяют строить безопасные атомные электростанции. Миллиардер уже выступал за защиту окружающей среды и даже отказался от приёма Bitcoin компанией Tesla из-за того, что по большей части криптовалюту добывают благодаря электроэнергии, добываемой на угле.
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Миллиардер отметил, что речь идёт о процессе деления ядер, используемом в большинстве атомных электростанций, а не термоядерным синтезе, который имеет определённые риски. Илон Маск добавил, что мы и так имеем огромный реактор термоядерного синтеза над нами под названием Солнце. Некоторые эксперты не согласны с мнением Маска и считают, что термоядерный синтез можно сделать более безопасным.
Не так давно миллиардер сообщил, что Tesla готова возобновить приём Bitcoin в случае, если большая часть майнинг-ферм криптовалюты будет пользоваться "зелёной энергией".
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