Илон Маск: вскоре Tesla может возобновить приём Bitcoin
Некоторое время Tesla принимала в качестве оплаты за электрокары Bitcoin, однако после отказалась от такого новшества. По словам Илона Маска, связано это с вредом майнинга на окружающую среду. Миллиардер допустил возобновление приёма Bitcoin только в случае, если криптовалюта будет добываться в условиях "зелёной энергии".
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Не так давно Илон Маск заявил, что вскоре Tesla может возобновить приём Bitcoin в качестве оплаты. Связано это с массовым закрытием майнинг-ферм в Китае, большая часть которых потребляла угольную электроэнергию. Сейчас же появились стартапы по созданию майнинг-ферм на возобновляемой электроэнергии, то есть, с помощью солнечных панелей или ветрогенераторов.
В случае, если по результатам проверки окажется, что более половины майнинг-ферм работают на "зелёной энергии" и их число продолжит расти, Tesla возобновит приём Bitcoin при покупке электрокаров. Такое событие может спровоцировать рост стоимости криптовалюты.
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