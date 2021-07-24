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Sony объявили на официальном сайте PlayStation, что владельцы консоли PlayStation 5 могут получить бесплатный доступ к Apple TV+ на полгода. Акция будет действительно до 22 июля 2022 года, то есть ещё в течение года. К сожалению, для владельцев PlayStation 4 ничего подобного компания не предусмотрела.

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Для получения бесплатной подписки необходимо установить на свою консоль приложение Apple TV+, после авторизоваться в учётную запись Apple ID или создать её. Акционное предложение доступно даже для тех пользователей, кто уже имеет активированную подписку. Однако если Вы владелец подписки, объединяющей в себя несколько сервисов Apple сразу, то получить подарок не выйдет.

Apple TV+ представляет из себя онлайн-кинотеатр с широким выбором фильмов и сериалов, некоторые из них доступны к просмотру только через этот сервис. Например комедийный сериал «Тед Лассо», показывающий жизнь американского футбольного тренера.