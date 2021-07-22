Илон Маск рассказал о своих инвестициях в Bitcoin
Илон Маск рассказал на конференции о своём инвестировании в криптовалюту Bitcoin, рост и падение которой он сам и вызвал своими постами в Twitter. По заявлению миллиардера, он также, как его две компании - Tesla и SpaceX, владеет Bitcoin. В личном пользовании Илона Маска также есть Ethereum и Dogecoin.
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В начале февраля Илон Маск без одобрения совета директоров Tesla инвестировал в Bitcoin 1.5 миллиардов долларов, на тот момент криптовалюта активно росла, и это принесло компании существенные средства. Позже миллиардер назвал операцию рискованной, а инвесторы Tesla даже пытались ограничить его влияние в таких вопросах.
Через несколько месяцев Илон Маск заявил, что Tesla больше не будет принимать Bitcoin при покупке электрокаров, по большей степени связано это с вредом майнинга на экологию. На данный момент стоимость Bitcoin составляет 32 258 долларов.
Под конец конференции Илон Маск добавил, что не продавал имеющуюся криптовалюту несмотря на её падение, а также миллиардер надеется на то, что "у неё всё получится".
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